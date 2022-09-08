彰銀(2801)統籌主辦官田鋼(2017)5年期48億元聯合授信案，7日舉行簽約儀式。此案原訂籌組金額為40億元，在16家金融機構踴躍參貸下超額認貸，最終以48億元結案，顯示銀行團高度肯定與認同官田鋼近年營運與未來表現。

官田鋼主要從事盤元、球化線材、螺絲、鋼鐵線材製造買賣，1992年掛牌上市。為整合產業上下游、穩定本業原料來源，公司陸續成立官田廠及麻豆廠，持續追求提升產品品質，憑藉著超過40年的鋼鐵領域經驗，提供客戶最完善的服務

官田鋼近年來致力推動實踐企業社會責任及落實永續發展，將ESG納入營業活動，並持續推動更新機器設備，以減少溫室氣體排放及能源消耗。此次聯貸資金用途為償還官田鋼既有金融機構債務、建置太陽能發電設備及購置機器設備、充實購料暨中期營運周轉金。

彰銀透過第三方顧問專業查核，嚴謹推動綠色相關授信，深耕企金業務結合ESG實踐。彰銀表示，將持續提升資產品質，秉持業務與ESG並重的精神，引導、支持企業轉型發展，與商業夥伴共同攜手前行，為社會環境永續發展盡一份心力。