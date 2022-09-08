國民黨台北市議員徐巧芯5日公布，民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，揭露陳團隊堪稱「綠二代戰隊」，隨即遭陳痛批違反個資法、此行為近似「偷窺」。國民黨台北市前議員羅智強則表示，徐可謂「打碎陳時中玻璃心的女人」，可見此舉確實正中綠營下懷，呼籲大家為徐巧芯加油。羅的發言獲2萬人按讚，大批網友直呼認同。

人在美國的羅智強昨日（7）在臉書發文，驚呼「巧芯打碎陳時中的玻璃心」，表示徐巧芯為了找出最近陳時中越加荒腔走板的原因，揭開了陳競辦「綠二代艦隊」，仔細一看名單，發現不僅「焦糖哥哥」陳嘉行是社群靈魂，就連其他成員也來頭不小。

羅智強指出，此消息一出，陳時中玻璃心馬上碎一地，怒批徐巧芯違反個資法，但資料中公布的電話是公務號碼，是在扯什麼個資法？羅更質疑：「難道連競選團隊，都要保密30年？」羅並籲請各界多給徐加油與鼓勵。

此文獲得約2萬人按讚、近500則留言，迴響熱烈。徐巧芯現身回覆：「謝謝強哥！我竟然被說成盜竊、水門案、白色恐怖！笑死，第一次看的競選團隊名單有這樣見不得光的，連監察院都說要揭露啊！」其他網友則紛紛表示：「巧芯加油！打碎民進黨的玻璃心，讓他們沒辦法再顛倒是非」、「巧芯真的很棒，國民黨就是需要這樣的人」、「巧芯巧芯得第一」、「藍營年輕人加油」。