年底的台北市長選戰，共有12人競逐，是市長民選以來，參選人最多的一次！其中候選人國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3人戰況備受關注。沈富雄今(8日)在廣播節目中分析，必須講台北市選局其實三方面都是花拳繡腿、一無可取、不好看，「我說越來越無聊」。

沈富雄今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時談到，「現在我覺得藍綠都想去切黃珊珊的票，這一、兩天動作更加明顯，必須講台北市選局其實三方面都是花拳繡腿、一無可取、不好看，我說越來越無聊，因為操盤的人格局不高、不大」。

關於前立法院長王金平上周六邀宴藍營要角與名嘴級北市議員，當面給蔣意見。沈富雄表示，王金平院長老遠從南部來請資深媒體人趙少康、新黨副主席李勝峰、蔣萬安等人吃飯，飯局中王金平不無埋怨蔣萬安藍票不夠凝聚，那王認為趙少康是深藍軍的領頭羊，這些來賓是有意思的，王是要鞏固蔣目前手中的藍軍的票。但他認為，王出發點是好的，但太費心，這沒效果，因為蔣萬安民調裡頭，藍軍的凝聚力很強。

另外，沈富雄透露，遇到議員游淑慧、立委賴士葆、國民黨副秘書長李彥秀他們都說在走基層時，基層藍營的人都非常憂心，都說漸漸偏向黃珊珊，「我說你們聽錯人，因為藍營心中都有很深藍色憂鬱，過去被吃掉的慘痛還揮之不去」。