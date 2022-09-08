「第57屆金鐘獎」於昨（7）日揭曉入圍名單，楊謹華出道多年累積不少作品如《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》，4度角逐影后的她卻都鎩羽而歸，這次在《華燈初上》演活腹黑蘇媽媽「蘇慶儀」一角，演技獲得大量好評，再度入圍女主角，而這份喜悅8日凌晨她也在社群分享「深夜福利」感謝大家的祝福。

楊謹華在社群平台上PO出一則貼文：「謝謝，都收到了喔！」接著放上多達9個的表情符號，包括喜悅、開心充滿愛、親吻、祥和、慶祝、融化、乾杯、紫色愛心以及仙女的符號，直呼「幸福，晚安」，雖然沒有太多文字得表示，但看得出來已經收到眾多人的祝福，她也相當高興能夠入圍女主角，眾多網友在貼文下方紛紛恭喜她入圍大獎。

不僅如此，楊謹華還附上4張「深夜福利」照，只見楊謹華穿著優雅白色成套睡衣，以上帝視角拍攝下，露出修長美腿，太過寬鬆的褲口甚至差點洩出春光，而第二張與第三張的近照，則是楊謹華大秀緊緻光滑的好肌膚，完全看不出已經44歲，並對著鏡頭露出甜美又嫵媚的笑容。楊謹華也大方曬出跟老公視訊的照片，看起來像是在與對方分享今天的喜悅，文末還放閃強調「有人陪睡當然也是必要的」。

事實上，《華燈初上》在今年金鐘獎個人獎項入圍相當多，包括「最佳女主角」林心如、楊謹華，「最佳女配角」劉品言、謝瓊煖，「最佳男主角」楊祐寧以及「最佳男配角」章廣辰，其它入圍的獎項還有「戲劇節目獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇配樂獎」以及「戲劇類節目創新獎」共11項入圍獎項。