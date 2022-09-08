軍方官員透露，空軍採購向美採購的4架MQ-9B無人機案，近期已決標，金額約217億元，2026年與2027年各交機2架，在此之前，空軍會派員赴美受訓，全案2029年執行完畢，其中，2028年與2029年是後勤相關作業。

根據國防預算書，我向美採購的MQ-9B「海上衛士」無人機系統，原預定2025年期程，向後推遲至2029年，因此，明年預算僅編列418萬元。

根據預算書，空軍採購的4架MQ-9B高高空無人機案，近期已決標，金額約217億元，但預定2025年交機期程，推遲至2029年；明年原本規畫編列36.2億元，國防部8月3日核定，僅編列418萬元。換言之，MQ-9B案進度延宕，軍方亦是近月才獲美方告知。

軍方官員則透露，MQ-9B無人機將於2026年與2027年各交機2架，在此之前，空軍會派員赴美受訓。有關全案延冗至2029年，空軍表示，各項武器裝備持續依計畫期程及重要節點，建構符合臺海防衛作戰需求武力；全案期程係美方就本軍作戰需求及考量裝備後續技術支援服務等整體評估。