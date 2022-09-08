民進黨前立委鄭寶清上月底宣布以無黨籍參選桃園市長，當時更盛傳民眾黨有意與鄭合作的新聞。對此民眾黨桃園市長候選人賴香伶也還原了雙方接觸的細節，指出鄭的確有來接觸談合作，而自己也確實有請教過鄭是否有議題可以合作。

賴香伶昨（7）日在政論節目《少康戰情室》被問到「是否有和鄭寶清與民眾黨接觸、商量」問題時指出，當時鄭寶清還沒有跟民進黨有任何決裂的可能性，因此鄭來和她接觸，表示「是不是來合作看看？」賴則回應自己是初選出來、民眾黨是按照程序來，應該是鄭幫她而非合作，因此當時自己才稱「奉為上賓」等話。

賴香伶接著說到，她相信鄭寶清看兩人（賴、鄭）民調加起來約20%的數字，一定知道這不是算術問題，而是距投票還有兩三個月、（選情）怎麼個變化的問題。

賴香伶直言，這不是兩人加起來「能怎麼樣突破」，反而是兩人的理念能讓兩大黨有所警惕、緊張，「是不是我們可以在某些議題上合作？」而最後賴也指出，鄭寶清身為桃園人，當然比較知道地方議題，因此先前的確是有請教過鄭有沒有一些政見是可以合作的。