工業電腦廠維田(6570)公布2022年8月營收為新台幣1.28億元，為歷年新高，月增21.2%、年增60.6%；累計1-8月合併營收7.14億元，亦為歷年同期新高，年增32.8%。稼動率維持高檔，預期下半年出貨表現將更優於上半年水準，看好下半年業績成長。

維田表示，零組件缺料情況緩解帶動美國大型專案出貨順暢，加上歐洲交通專案同步啟動拉貨，推升出貨力道強勁，帶動8月營收寫下新高紀錄，並已連續兩個月合併營收創歷史新高，目前公司工業電腦、工業顯示器、工業主機板等訂單滿手，稼動率維持高檔，加上美國基礎建設剛性需求成長，預期下半年出貨表現將更優於上半年水準。

維田近年積極開發相關智慧醫療新產品，在正式取得ISO 13485的安規認證後，下半年即可出貨予美國知名客戶，智慧醫療新產品主要應用於病房照護、視覺分析智能醫療等，能有效協助醫生快速判讀影像，並快速制定正確有效的治療方案，公司也計畫未來持續推出醫療新品進攻歐盟市場，力求成為支撐營運的第三隻腳。

維田進一步指出，近年因為疫情與戰爭影響，美國新基建需求較以往更為強勁，加上看好電動車成為未來汽車行業主流，維田也加速開發應用於電動車充電樁、加油站等戶外環境的高階產品，並且針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度。

而從目前需求來看，工業自動化、軌道車載、新能源等專案客戶訂單依然強勁，目前整體訂單能見度已達明年上半年，同時在手訂單也在歷史新高水位，加上原油原料價格穩定，公司樂觀看待2022全年營收達雙位數成長。