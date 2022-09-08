蘋果發發表會一口氣端出四款iPhone14系列產品，包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，台灣擠進首波開買，預計在9月9日晚上8點開始預訂，開賣上，除iPhone 14 Pro在10月7日開賣外，其餘均在9月16日開始發售，售價也一併出爐，平均比上一代貴2000元。

本次新品亮點部分，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max搭載A16仿生晶片，分別提供6.1吋和6.7吋兩種尺寸，全新設計的「動態島」，讓用戶以更直覺的方式體驗iPhone，以及「永遠顯示」，內建A16仿生晶片，且還有全新pro相機系統，配備iPhone史上第一個4800萬像素主相機，擁有四合一像素感光元件，以及採用「光像引擎」強化影像管道，加上利用衛星的「SOS緊急服務」和「車禍偵測」等功能。

本次iPhone 14全系列皆推出全新安全功能，能在最需要的時刻提供緊急協助，可以偵測到嚴重車禍，並能在使用者昏迷或無法使用 iPhone 時，自動撥打緊急求助電話。這些功能建立在現有零組件的基礎上，例如可以檢測車廂壓力變化的氣壓計、額外偵測速度變化的 GPS，以及能辨識嚴重車禍事故會發出的典型巨大噪音的麥克風。「車禍偵測」可以無縫利用這兩種裝置的獨特優勢，有效為使用者提供幫助；偵測到嚴重車禍時，緊急服務專線介面將出現在最有可能位於使用者身邊的Apple Watch上，如果iPhone在連接範圍內，則會透過iPhone撥打電話，以確保最佳通話品質。

另外，iPhone 14系列也推出了利用衛星的「SOS 緊急服務」，結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能夠在行動網路或 Wi-Fi 覆蓋範圍之外傳送訊息給緊急服務單位。

台灣售價部分，整體來說相較前一代貴2000元，iPhone 14 128GB/256GB/512GB分別為27,900元、31,400元、38,400元；iPhone 14 Plus 128GB/256GB/512GB分別為31,900元、35,400元、42,400元；iPhone 14 Pro 128GB/256GB/512GB/1TB分別為34,900元、38,400元、45,400元、52,400元；iPhone 14 Pro Max 128GB/256GB/512GB/1TB分別為38,900元、42,400元、49,400元、56,400元，台灣開賣時間上，除iPhone 14 Pro在10月7日開賣外，其餘均在9月16日，故預計電信業今日起就將會陸續釋出預購資訊。