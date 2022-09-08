氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，明(9)日各地大多晴時多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫降雨，中秋(10日)各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。下週日(11日)各地晴時多雲，北海岸、北部山區轉有局部短暫雨。週五至下週日、白天氣溫約33至35度，夜涼如水，日夜溫差稍大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一、二(12、13日)颱風外圍、東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴。下週三(14日) 北部、東北部及花東有局部短暫雨。

吳德榮提及，最新(7日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，由於大氣環境複雜，50次的模擬路徑，大致朝西北前進、再轉北，但相當分歧。最新(8日2時)中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，今日將發展成第12號颱風「梅花」，並將持續增強至中度以上；向西北往琉球附近、再轉北，70％中心移入的機率範圍很大，與系集模式分歧的模擬路徑有相似結論。以目前預報路徑，「梅花」對台灣威脅不大，但有「不確定性」，應持續觀察。