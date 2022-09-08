巴哈馬田徑短跑運動員沙維斯哈特(Shavez Hart)，是巴哈馬100米短跑史上第三快的短跑運動員，曾在2016 年室內世界錦標賽的 4x400 米接力賽中獲得銀牌，也代表國家出戰奧運；據外媒報導，日前他在夜店外因勸架而遭槍殺身亡，得年29歲。

根據《TMZ Sports》報導，巴哈馬皇家警察指出，當地時間本月3日，一群男性在夜店外停車場發生肢體衝突，沙維斯哈特試圖阻止，但鬧事的其中一人持槍擊中哈特的胸部，他則緊急送往醫院治療，最後仍宣告不治。

P O S T E D 🇧🇷 pic.twitter.com/Bt4iaDi97s — Shavez Hart, OLY (@Sparkiiiee) August 3, 2016

巴哈馬總理菲利普戴維斯(Philip Davis)得知哈特去世消息後在推特上發表聲明「我代表我的家人和巴哈馬人民，向哈特的家人表示衷心的哀悼。作為一個國家，我們很幸運有一位了不起的運動員在全世界舉著我們的旗幟。也為沙維斯的家人祈禱。」

On behalf of my family and the people of The Bahamas, I extend my heartfelt condolences to the family of Shavez Hart. As a country, we’ve been blessed to have had an amazing athlete carry our flag worldwide. Ann and I will keep the family of Shavez in our thoughts and prayers. — Philip Brave Davis (@HonPhilipEDavis) September 3, 2022

事後，根據巴哈馬皇家警察的說法，一名嫌疑人已被捕，調查正在進行中。