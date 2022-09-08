蘋果最新推出的手機標榜有更好的照相功能、更佳續航的電池等，在通膨壓力各項民生物價上漲之際，今天公布新款iPhone 14維持去年機型的價格。

總部設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司（Apple Inc.）今天在秋季發表會上公布新款iPhone 14手機的定價不變，這讓許多分析師感到意外。基於手機相關零件的成本都已提高，先前外界推測蘋果會調漲手機價格15%，沒想到蘋果維持定價。

蘋果iPhone 14標準款手機從799美元（約新台幣2萬4600元）起跳，iPhone 14豪華版Pro Max從1099美元（約新台幣3萬3800元）起跳。蘋果每次推出的新款手機都標榜升級的照相功能和更長的電池續航力，今年不例外。

蘋果公司向來在美國9月初勞動節第一個長週末過後舉辦新產品發表會，一度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為線上活動，今年重新恢復實體舉辦。

在手機業界，蘋果的iPhone定價最高，不過蘋果迷的消費力仍然強勁。根據市場研究公司Canalys的調查數字顯示，截至今年上半年，統計蘋果賣出1億600萬支iPhone，比去年同期成長8%。

由於美國正處於40年來最嚴重的通貨膨脹，消費者緊縮非必要性生活用品的支出，下半年智慧型手機的銷售量表現是市場觀察的重點之一。（編輯：馮昭）1110908