民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出「公廁廣設免治馬桶」政見，引發激烈論戰。一份最新民調顯示，高達45.4%的民眾絕對不會使用公共空間的免治馬桶，更有高達47.8%的民眾完全不希望現居城市的公廁裝設免治馬桶，可見陳的政見遭大批民眾否決。

《Yahoo奇摩》自9月5日起針對「公廁廣設免治馬桶」政見進行網路民調，截至今日（8）上午8時，已有超過3萬7200人參與調查。在「你對現居城市的公廁整體滿意度如何？」這題，認為不太滿意的民眾有32.4%、還算滿意27.2%、非常不滿意18.7%、不知道／沒意見14.8%、非常滿意6.9%。

針對「你會使用公共空間的免治馬桶嗎？（如公廁、飯店等）」認為絕對不會的民眾有45.4%、不太會25.8%、不知道／沒意見12.0%、可能會10.5%、會6.3%。詢問「你希望現居城市的公廁裝設免治馬桶嗎？」認為完全不希望的民眾有47.8%、不太希望23.2%、不知道／沒意見15.5%、有點希望8.5%、非常希望5.0%。

至於「你認為現居城市的公廁有哪些面向待改善？（複選）」前五名則依序是：環境清潔65.4%、耗材供給（如衛生紙、洗手乳、馬桶坐墊紙、酒精消毒液）50.0%、設備更新32.7%、分布據點28.4%、親子友善24.3%。