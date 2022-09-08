小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。智慧型手機及筆電等消費性電子需求明顯減弱，半導體生產鏈開始進入庫存調整，因此台積電被客戶砍單及延後擴產等傳言四起，但業界人士直指，利空消息被過度放大，已經明顯失真並偏離事實。對於外界傳言，台積電不予評論，重申針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運的前提下，進行例行維護與升級。

【1】台積電大同盟 喊話打強心針

法人圈傳出台積電恐關閉四台極紫外光（EUV）曝光機以節省龐大電費開銷，客戶端因需求減少而導致7奈米及5奈米產能利用率下滑，7奈米利用率恐降至70％以下，甚至預期台積電將下修年複合成長率15％～20％的長期營收成長目標等。業內指出，此次台積電EUV曝光機關機是為了設備升級，由於涉及設備商與客戶之間的服務合約無法細說，但「因省電費而關機」消息並不正確。

【2】運價走疲 長榮營收中止創新高

全球各貨櫃海運航線的現貨運價走疲，中斷了長榮營收的創高之路，8月合併營收繳出史上第五高的成績。長榮手握歐洲線、美國線長約客戶保護，到年底前單月營收仍可維持在高峰，表現將優於陽明及萬海，但年底前歐洲線長約客戶換約將會有不小壓力。

【3】蘋果股價、新機賣相 華爾街按讚

蘋果秋季新品發表會於台北時間8日凌晨1點登場，其中新款iPhone 14系列手機表現備受市場期待。分析師預估，新機需求強勁將帶動年終業績，加上訂閱服務收入跟著水漲船高，可望為蘋果短期股價帶來一定支撐。

【4】比特幣崩 加密幣市值跌破兆美元

市場預期美國聯準會（Fed）繼續升息打擊投資人信心，加上美元強勁升值，比特幣7日失守19,000美元關卡，創下21個月新低紀錄，其他加密貨幣同步走低，加密幣市值跌破1兆美元大關。

【5】憂需求 油價下探7個月低點

因需求前景黯淡，國際油價周三盤中一度下探俄烏戰爭以來的七個月最低。但俄羅斯總統普丁揚言，若西方實施價格上限，俄國便將停止供油，油價才止跌回升。