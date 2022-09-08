日本桌球天后福原愛與江宏傑於去年宣布結束5年婚姻後，一舉一動都格外受到矚目，近日更與前夫江宏傑為了「家事」頻頻登上新聞版面。而近期福原愛被爆出秘遊新加坡、帶家人進出醫院未通知前夫以及阻止前夫赴日帶回家人等事件，再度引起外界關注，但福原愛對外的態度也讓日本媒體大感意外。

根據日本媒體《女性自身》的報導，福原愛自7月來台接到家人返回日本後，便過起了久違的「偽一家三口」幸福生活，隨後還在微博上打卡，秀出在新加坡享用的雙人早餐，引發外界揣測當時的她正跟「橫濱男」出國旅遊。另外，福原愛先前也曾向日本媒體透露，到8月底之前都會持續維持這樣的幸福生活，但沒想到到了9月仍持續這個狀態，讓前夫江宏傑相當慌張，甚至有意前往日本處理家事。

豈料，江宏傑所屬經紀公司華研卻出面表示「因為對方未提供所需資料，所以沒辦法順利前往日本，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定」，透露無奈之情，同時江宏傑也沒收到福原愛帶人前往醫院的任何消息，讓外界相當驚訝，日本媒體更因此解讀，江宏傑的說法也形同踢爆福原愛「愛說謊」、「說話不算話」等耍賴的態度，讓雙方關係再度陷入膠著。

日本的體育報記者甚至認為，福原愛其實擁有各個社群媒體的帳號，對於早前鬧出的不倫風波及婚姻糾紛都沒有透過社群媒體出面說明，即使前夫江宏傑多次透過台灣媒體發表聲明，她也都沒有出面回應，讓他們認為這些事情對福原愛來說並不重要，因此抱持無視的態度，繼續與男友過著開心的日子，強勢的一面也令日媒大感震驚。