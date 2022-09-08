美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲率團訪台。蔡英文總統今天上午將接見訪團，總統府表示，此行為中國在8月初軍演後，第6個來訪的美國訪問團，再次展現美國對台灣的高度重視與支持。期盼透過此次面對面交流，持續全方位提升台美合作關係，台美民主夥伴持續攜手協力，維護台海及印太區域的和平穩定。

總統府發言人張惇涵表示，訪團成員另包括：聯邦眾議員法蘭克林、凱希力、威爾森、巴爾、艾薩、譚妮，及凱茉可等共8位跨黨派眾議員，橫跨軍事、外交、國土安全、歲計等重要委員會。總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將於總統府接見訪問團，就台美經貿合作及區域安全等各項議題交換意見。

去年5月台灣面臨一波疫情嚴峻影響之際，巴爾眾議員挺身而出，領銜62位跨黨派眾議員，聯名致函美國政府，爭取將台灣納入首波疫苗捐贈名單。而此行訪團成員中，凱希力、威爾森、以及凱茉可，也都加入連署支持台灣，進而促成美國政府兩度捐贈台灣累計達400萬劑疫苗。

總統府再次向美國政府及參與連署支持台灣的國會議員，表達最誠摯感謝。張惇涵也表示，率團的莫菲副更是長年堅定支持台灣的重要友人。今年7月，甫提出跨黨派的「台灣民主防衛租借法案」；並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時，提出友台修正案，是台灣在美國國會的關鍵力量。

張惇涵表示，此行為中國在8月初軍演後，第6個來訪的美國訪問團，再次展現美國從地方政府到聯邦政府、從行政部門到國會部門，對台灣的高度重視與支持。期盼透過此次面對面交流，持續全方位提升台美合作關係，台美民主夥伴持續攜手協力，維護台海及印太區域的和平穩定。