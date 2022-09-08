資深女星龔蓮華早年在《一代女皇》中飾演惡整「武媚娘」潘迎紫的蕭淑妃，因壞女人角色一炮而紅，但私下她幾乎零緋聞，至今也未婚。最近她現身中視領取「中華民國關懷演藝人員基金會」中秋禮券，被問到退休至今「彈糧」身家累積的如何？她分享早年趁便宜時有買進1股220元的台積電股票，多年過去價格翻倍，而且她私下也是包租婆，後半生經濟狀況看似穩定豐厚，她則低調說：「只是賺個生活費」。

龔蓮華近年淡出演藝圈並重拾讀書夢，在政大取得EMBA學位，2019年她上命理節目談感情史，自曝過去有過論及婚嫁的男友，對方財力不錯，是華爾街回來的金融博士，兩人也以結婚為前提交往，男方為了表示誠意，還自己附上年薪證明和健康報告，未料兩人最後不敵現實條件告吹。

龔蓮華當時坦言，無法嫁給當時這位男友的原因是宗教理念和個性差異，但她沒有放棄找尋另一半，全心交給神幫她指引，自己不時會禱告，「我不要自己找，因為都不對」，而她從小其實家境不好，國小畢業後就出社會工作，起初做美髮業，後來才踏進演藝圈，2006年遭逢父母接連過世，讓她陷入生命的低潮，「我走回家就是走不到回家的路。」

據《自由時報》報導，龔蓮華近日出席中秋活動，談到身家，她低調透露母親還在世時曾趁低價買進台積電的股票當生日禮物，當時每股只要220元，中間她一度想賣出，幸好後來聽別人建議放棄，如今翻了多被，讓她頓時成為小富婆，坦言還好當年做了對的決定。