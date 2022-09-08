高通宣布推出Snapdragon 6 Gen 1和Snapdragon 4 Gen 1行動平台，為中階和海量的細分市場提供先進的技術解決方案。Snapdragon4 Gen 1的商用裝置預計第三季推出，Snapdragon 6 Gen 1的商用裝置則預計將於2023年第一季推出。
高通技術公司產品管理資深總監Deepu John表示，Snapdragon 6和Snapdragon 4在各自的系列中都提供了升級，以實現在拍攝、連網、娛樂和AI的提升。這些全新的行動平台幫助高通的客戶為消費者帶來先進的解決方案。
高通表示，Sapdragon 6 Gen 1提供出色的拍攝、強大的遊戲體驗和直覺的AI輔助，並且透過全方位廣泛的連網能力以及持續、高效的功耗和效能延伸了使用者的覆蓋範圍。高通最新的4系列平台Snapdragon 4 Gen 1，具備更優異效能和AI，以及更加無縫和直覺的互動。此外，4系列平台還提供先進的攝影功能以實現出色的拍攝，並且提升連網能力讓使用者可以不間斷地分享。
Snapdragon 4 Gen 1是首款6奈米打造的4系列平台，與前一代 相比，CPU速度最高提升15%，GPU最高提升10%，讓使用者可以流暢地進行多工處理，並享受沉浸式的娛樂體驗。Snapdragon 4採用高階相機技術，包括三組ISP和多幀降噪功能，可拍攝清晰、細節豐富的照片，還可以捕捉高達108 MP的照片，為Snapdragon 4系列中最強的晶片。Snapdragon 4配備Snapdragon X51 5G數據機射頻系統，實現如閃電般快速的2.5Gbps峰值5G下載速度，並藉由FastConnect 6200實現頂級2x2 Wi-Fi和藍牙功能，讓每次使用都變得順暢輕快。
基於Snapdragon 6 Gen 1的商用裝置預計將於2023年第一季推出，Snapdragon4 Gen 1的商用裝置預計將於2022年第三季推出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。