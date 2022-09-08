中秋賞月烤肉最怕天氣掃興，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》分享一張圖列出台灣各地的賞月指數，中秋節當天越往南部、賞月條件就越好，北部、東半部的賞月機率較低。同時他也分享中秋連假（9日到11日）的天氣狀況，其中北部和東半部可能有雨。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》分享，今中北部將轉晴時多雲天氣，包括迎風面天氣也較穩定，溫度在日照作用下可回到31至33度。而南部還有殘留一些水氣，午後仍然有熱對流發展的機會，下午需留意天氣變化，晚間乾空氣的降溫幅度也較大，深夜到清晨時段外出需注意溫差，以免著涼。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》說，明天（9日）的天氣狀況類似，晚上水氣再度增多。東北風略減弱，且在上游處的日本南方到琉球海域有與偏東風交會的狀況，因此在晚間這些較潮濕的東北風會來到台灣的迎風面，雲量開始增多。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，周六（10日）到周日（11日）可能會受到未來可能生成的「梅花」颱風的外圍水氣影響。迎風面的天氣逐漸轉差，雲量增多、降雨越來越頻繁 ，預計在周六（10日）晚間，北海岸到東北部地區多雲時陰偶有短暫雨，恰逢中秋賞月的時間，需碰運氣。花東與北部雲量稍多，但仍有機會看到月亮；西半部及外島地區較不需擔心賞月被天候干擾；南部山區入夜時有較多的雲存在，月亮初升起時恐受到部分遮蔽，但月亮升起後大致不受影響。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，未來的「梅花」颱風動態，各模式還是有些分歧，主要在移動的速度、周日（11日）到下周一（12日）通過琉球的位置、通過後北轉的角度有差異，後續的天氣會因為這些變動稍有不同，這幾天還需再觀察。