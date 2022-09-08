不少人都說女生的第六感很強，一名女網友表示，昨日下午到男友家等對方下班，她打開掃地機器人清掃，隨即聽到機器發出異常聲響，翻開集塵盒看到一個女生的耳環，接著又在掃地機器人的滾輪中看到一根咖啡色頭髮，她說「沒想到送他的掃地機器人會變成我的抓姦超人」，貼文讓網友也直呼「女人的第六感真的很可怕」。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，平常和男友各自住在自己的家，只有假日才會約見面，兩人也有彼此家裡的鑰匙。昨日下午她到男友家裡等對方下班，進門她打開之前送男友的掃地機器人清掃，才打開就聽到機器發出「摳嘍摳嘍」聲響。

掃地機器人的滾輪藏有一根咖啡色的頭髮。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在掃地機器人中發現一個女生的耳環。（圖／翻攝自Dcard）

原PO發現聲音來自集塵盒，她翻開蓋子驚見裡面有個不屬於她的女性耳環，她推測是從床底下掃出來的，下秒她就像發了瘋似地，翻找掃地機器人，想要從中找其他線索，讓她在滾輪處找到一根咖啡色的長髮，她再查看掃地機器人的App才發現前天有啟動紀錄。

原PO說，男友平時很懶散，即便家中有掃地機器人也很少使用，種種跡象讓她驚覺男友出軌，「沒想到送他的掃地機器人會變成我的抓姦超人，也多虧它，讓我把『拉撒米呀』從我人生中掃出去」。

貼文曝光，網友也嘖嘖稱奇，「掃地機器人都懶得清？是要多懶？妳跟豬在交往吧？」、「這哪家掃地機器人，吸力有夠強，耳環也吸得起來」、「掃地機器人記得帶走，讓他繼續住在豬窩裡」、「這機器人成精了？是哪個牌子啊？」、「女人的第六感真的很可怕」。