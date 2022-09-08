蘋果iPhone 14全系列新機周三公開亮相，台灣售價從2.79萬起跳，全面上漲2千元。另一方面，蘋果官網也已經調降3款舊機的價格，但今年3月上市的第三代iPhone SE售價反而調漲1千元。

蘋果iPhone 12個容量降價最多達6千元，64GB從2.69萬降至2.09萬，128GB從2.85萬下修至2.25萬，256GB也降至2.6萬，原先的價格為3.2萬。

iPhone 13系列各容量版本降價1千元，128GB現在為2.49萬，256GB則是2.84萬，512GB調降至3.54萬；iPhone 13 mini系列降價2千元，128GB為2.09萬，256GB為2.44萬，512GB則是3.14萬。

即使iPhone 12與iPhone 13都因iPhone 14推出而降價，但第三代iPhone SE則調漲1千元，64GB升至1.49萬，128GB為1.65萬，256GB則是2萬，該款於今年3月上市支援5G通訊。

iPhone 14美國售價雖然沒有漲價，但台灣售價則調漲2千元，最便宜的iPhone 14的128GB為2.79萬，iPhone 14 Plus的起價為3.19萬，iPhone 14 Pro的起價為3.49萬，iPhone 14 Pro Max起價則為3.89萬，最貴的1TB售價為5.64萬。