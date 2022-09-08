台北市長選戰三腳督廝殺，前台北市副市長黃珊珊以無黨籍投入台北市長選戰，延續市長柯文哲超越藍綠論調，更直指中間選民決定台北市的未來，然國民黨台北市長參選人蔣萬安近日卻進退失據，頻以「正藍軍」為訴求向深藍靠攏，反嚇跑中間選民，固守基本盤的同時，如何擺脫政黨包袱拓展票源，成為一大考驗。

各陣營積極爭取年輕選票，尤其民進黨台北市長參選人陳時中更是動作頻頻，而蔣萬安身為藍綠白三組參選人中最年輕者，無論是參選起手式宣告「你加台北就是無限」、登記參選時率領12位青年入場，或是生育政策均是瞄準年輕族群，但蔣在年輕選票並未有明顯優勢。

藍營人士指出，蔣萬安過去讓深藍不滿，因此積極向深藍招手，強調自己是「正藍軍」，在黨部活動、軍系活動大聲喊出守護中華民國、大打「經國牌」，不僅表態也激發支持者情感，但每向深藍靠進一步，就要提出更多具體政策爭取中間選民支持，不宜偏廢。

該人士也提到，看到蔣萬安各區後援會長、市政最高顧問陣容，令人不禁感慨，從連勝文、丁守中再到蔣萬安「怎麼都是同一群人？」直言前輩形同「神主牌」，黨內論資排輩文化仍無法改變，恐變成蔣萬安最大包袱，只盼蔣團隊納入更多年輕人，增添年輕氣息。

國民黨北市議員參選人詹為元表示，蔣萬安的確遇到困境，蔣背負藍軍「中興」的希望，深藍支持者給予高度期待，質疑蔣不夠強悍，近2個月蔣調整路線，出現有攻擊性、有酸意的政治語言，雖成功喚回深藍選民，卻嚇跑中間選民，近日蔣再度修正路線調整火力。

詹為元坦言，蔣目前離年輕人有一段距離，儘管陳時中去酒吧、打籃球是選舉作秀，但仍應適時展現形象，認為蔣應主動走入年輕團體，而蔣萬安在有深藍支持者的場合會提到故總統蔣經國精神需傳承，滿足深藍期待，但「光譜不宜再往深藍靠」，黃珊珊政黨包袱小，加上「會做事」人設吸引年輕選票，蔣應提政見開拓中間選民。

蔣團隊幕僚透露，黃珊珊選擇無黨籍參選就是打著如意算盤要囊括所有選票，目前蔣萬安都是掃市場等陸戰活動相當扎實，將來會空戰並進，在臉書上加強宣傳與互動，近日規畫觀賞電競賽活動。

不過，也有幕僚認為，蔣萬安人設「也藍不到哪裡去」，即便黃珊珊在一些中間選民上有斬獲，但選票要看整體，是否棄保反而更關鍵，蔣萬安要先固本再拓展票源，黃珊珊的選票基礎還是比較少，單靠中間選民打贏勝仗機率不大。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲強調，無論藍營或中間選民選票都應努力爭取、不會偏廢，蔣萬安提出的政策也無藍綠之分，會持續用政策爭取選民支持。