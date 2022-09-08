國民黨台北市長候選人蔣萬安提出「長照三箭」，對此，民進黨候選人陳時中批評，這凸顯蔣對長照政策有「四個不懂」。​蔣萬安身為立法院社福及衛環委員會召委，近日拋出的長照政策，反倒顯得自己是醫療法規及相關政策的門外漢。整體內容空泛及對事實的不了解，著實令人詫異。​

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​陳時中在臉書向分享他的想法表示，選舉當中，所有政策的提出他都十分樂見。但蔣萬安的「長照三箭」，凸顯蔣對長照政策有「四個不懂」。​

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​第一個不懂：不了解聯醫實為一間醫院，200張長照病床為其上限。台北市聯醫體系在馬市長時期進行整併，為台北市衛生局所屬一間 公立醫院，領一張執業執照，分設七個院區。按長期照顧服務法規定，一間醫院長照床位上限為「200床」，蔣萬安增加500床的規劃，法規上並不允許。​

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第二個不懂：不知道長照機構需獨立空間。107年衛福部函示：長照機構應有獨立出入口。就現有聯醫資源來看，無論單獨興建大樓，或改裝現有空間，均無法如蔣所說半年內達成，顯示其對長照機構設立標準不甚熟悉。​

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第三個不懂：將醫院護病比概念錯置於長照機構。​事實上長照機構並不適用所謂的「護病比」，將兩套法規標準混為一談，令長照機構等同於醫院來配置人力，可見蔣萬安對法規實在太過生疏。​

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​第四個不懂：不清楚早已有緊急救援系統補助。​蔣萬安提出一個月補助1200元的方案，實際上早有1195元的補助，大張旗鼓開記者會，僅為了多補助5元？可見他並不清楚獨居老人的緊急救援系統現有運作，且預算已送至立院，明年中央即會負擔這筆經費。​

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​他認為，蔣萬安拋出政策，這是一個對的方向。但內容不切實際，就不是市民所樂見，「我想，在任何想法提出前，應向專業人士請教，才能務實規劃、落實執行」。