28歲泰國男星Yoon有著陽光外型和183公分身高，過去因出演BL劇《YYY（Y情公寓）》打開知名度，狂吸大票死忠粉絲追捧。日前他接下直播節目工作，哪料一旁身兼主持人的富婆，對他大膽掀衣騷擾甚至逼聞他的腋下，讓見到這幕的粉絲無法忍受，事後Yoon經紀公司發聲明，宣布Yoon將暫時休養。

Yoon日前應邀擔任直播來賓，身邊的主持人是富婆李娜章，還是一名網紅，哪知期間女方多次試圖掀他衣服以撫摸身體，儘管Yoon當下微笑婉拒，依然無法阻擋女方攻勢；到後來Yoon衣袖甚至被直接拉起，女方順勢將一整張臉湊近腋下，還一連嗅聞了好幾秒鐘，這項無禮之舉一出，也讓鏡頭外的工作人員爆出驚呼聲。

Yoon被富婆網紅李娜章掀袖子聞胯下。(圖/微博)

隨著這場直播一結束，也招致網路一片譁然，不少網友指責富婆太過變態，痛批怎麼有人想到要去聞別人腋下，而且是所有人可見的公開場合，甚至質疑富婆根本不夠格擔任主持人；另外因此也有許多網友湧入Yoon的IG帳戶，盼望他能夠先好好休息，並表示關心他的粉絲們，將會是後方永遠支持的後盾。

Yoon經紀公司表示，現階段會讓藝人暫時休息。(圖/Yoon IG)

見此，Yoon的經紀公司6日發布聲明回應，除了向對觀看直播的觀眾致歉外，也表示考量藝人的心理健康因素，目前決定安排Yoon暫時休息調養。而自此富婆網紅吃豆腐一事後，Yoon這2天似乎已試圖重新振作，不僅IG偶爾會曬出近照，不時也會透露當下的心情點滴，再度讓關心他的粉絲揪心不已。