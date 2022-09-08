彰化警分局中正派出所2名警員昨夜進行巡邏時，發現一名男子騎機車未戴口罩抽菸立刻上前攔查，在機車置物箱內搜出開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁品，未料該位男子突然抓狂辱罵員警三字經，當員警壓制時，甚至企圖以安全帽攻擊警員，2警立即呼叫大批支援警力支援，當場將男子制伏逮捕，並帶回偵辦。

警方調查，彰化分局員警於7日深夜執行巡邏勤務，發現陳姓犯嫌駕駛重機車違規抽菸上前攔查，盤查時經陳嫌同意自行打開機車置物箱供警方查看，當場發現置物箱內有開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物。

陳姓男子因機車遭員警搜出開山刀、電擊棒 ，持安全帽想K警遭壓制。(戴志揚翻攝)

陳姓男子因機車遭員警搜出開山刀、電擊棒 ，持安全帽想K警遭壓制。(戴志揚翻攝)

現場員警當下立刻請陳嫌自行打開隨身包包供警方查看，又發現違禁品手指虎1只，員警馬上告知陳嫌攜帶手指虎之行為違反「槍砲彈藥刀械管制條例」依法要帶返所偵辦。

未料此時陳嫌隨即情緒失控對警方咆嘯並辱罵三字經，警方告誡並制止其不要再有辱罵警察行為，陳嫌不聽制止且拿其安全帽攻擊員警，員警立即呼叫支援10餘名警力到場控制並逮捕陳嫌。

經帶案偵辦後，陳嫌辱罵及攻擊員警行為依妨害公務偵辦；另隨身包包攜帶手指虎行為依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送偵辦；另機車置物箱發現無正當理由攜帶具有殺傷力之器械(甩棍及開山刀等)依違反社會秩序維護法陳報偵查隊裁罰。

彰化分局長王國峯表示，對於員警深夜勤務依然認真，落實治安維護工作予以肯定及嘉勉。另鼓勵同仁處理狀況善用無線電及呼叫支援，以優勢警力即時壓制犯罪，保障同仁執勤安全。