烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居多年，除了經營Youtube頻道，也是綜藝節目常客，近期與大馬男星祖雄公開認愛後，便常在網路放閃分享私生活，昨(7日)PO出兩人在家中互動的影片，只見最後結局神反轉，笑翻一票網友。

祖雄在instagram發文寫道：「生日快到了就是不一樣，佳娜對我態度180度大轉變，最近真的日子過太爽」，接著附上46秒影片，只見原本還躺在沙發上滑手機的佳娜，聽見祖雄進門聲音立刻彈起來，不僅立刻跪地幫對方脫鞋，還準備食物親自餵食，祖雄在沙發上看電視時，不僅親餵葡萄，還用雙手接他吐出來的葡萄籽，態度可以說是畢恭畢敬，絲毫不敢怠慢。

不過接著結局反轉角色互調，只見換祖雄擺出無奈表情，認命的幫女友按摩，接著感嘆：「可惜是一場夢 」，對此，網友紛紛留言：「直接笑出來，醒來的懷疑眼神」、「可是佳娜剛拿完襪子沒洗手耶」、「下一秒祖雄醒了，角色互換」、「祖雄是不是希望365天都有這樣的生活該有多好」、「還是早早洗洗睡吧，夢裡什麼都有」、「日本大男人和女僕老婆」。

佳娜先前大方自曝兩人是從P友轉正，也公開回應許多辛辣問題，不過此舉讓部分網友感到反感，紛紛留言嘲諷，這讓她直接嗆辣回應：「每個留言都看到了，越看越高潮了！你多花時間留言，我多賺你的流量」，更曬出比中指的照片回擊酸民，完全不在乎外界看法。