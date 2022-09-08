英商渣打銀行宣布在台發行首檔國際版永續債券(ESG Structured Formosa Note)，並籌募4000萬美金投入集團的永續金融專案。受到投資人的青睞， 此筆債券完成訂價後隨即銷售完畢。本次英商渣打銀行在台發行國際版永續債券，是由渣打國際商業銀行主辦，玉山銀行協辦。

國際版永續債券的成功發行，也代表渣打在永續金融的各項創舉獲得市場肯定，包含在英國推出永續金融信託帳戶(Sustainable Fiduciary Deposit) 、與馬來西亞當地銀行達成具指標意義的伊斯蘭金融ESG 永續架構附買回交易，及首筆永續出口信用狀(Sustainable Export Letter of Credit)之規劃。

英商渣打銀行係透過其債券、憑證及權證發行計畫(Notes, Certificates and Warrants Programme)，發行總額 4,000萬美金之國際版永續債券，發行期十年，期滿三年後可贖回。

渣打國際商業銀行總經理韓德聖指出，渣打身為國際版債券市場的領航者，已經協助超過40家海外發行商在台完成超過90檔國際版債券的發行。國際版永續債券的成功發行，再次展現我們不斷推陳出新的創新思維，以及持續推動永續金融的決心。此外，此筆國際版永續債券籌募的資金，也將投入渣打在全球的永續金融專案中，其中更包括台灣的離岸風電與綠能項目。