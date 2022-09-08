被動元件廠國巨(2327)及禾伸堂(3026)受到終端客戶需求疲弱影響，8月合併營收同步走弱，其中國巨8月合併營收101.76億元，月減2.3%，禾伸堂8月合併營收為11.58億元，月減3.04%。

通膨升息及大陸限電封控衝擊消費市場，電子產業普遍面臨高庫存待去化旺季不旺，國巨8月合併營收為101.76億元，較上月減少 2.3%，但較去年同月增加3.8%；國巨表示，受到標準型產品庫存及終端需求持續調整中的影響，使得8月份合併營收較上月減少，但公司利基型產品的訂單仍維持穩健動能，累計前8月合併營收為820.79億元，較去年同期增加15.5%。

國巨表示，由於全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

禾伸堂8月合併營收約11.58億元，較上月減少3.04%，較去年同期減少19.72%；累計前8月合併營收約105.12億元，較去年同期減少10.55%。

禾伸堂表示，全球經濟受到疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性增加，公司將持續關注相關需求變化，謹慎應對外在環境的挑戰。