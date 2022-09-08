年底九合一選舉將至，而近來重大社會事件頻傳，國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗好奇，總統蔡英文會否透過槍決死刑犯來轉移焦點？此說法引發正反論戰，網友看法相當兩極。

近期台南殺警案、永和分屍案等治安事件引發民眾恐慌，不僅讓死刑相關議題成焦點，更有大批民眾對「死刑不執行」相當憤怒。楊植斗昨（7）日在臉書發文表示：「選舉快到了，大家猜猜，蔡英文會不會迫於壓力，槍決幾個死刑犯來轉移焦點呢？」

此文吸引大批網友按讚、留言，看法則呈兩極態勢，一派網友認為：「會！死刑犯剉勒等」、「會喔……為了選票，對蔡英文來說沒什麼不能做的」、「一定會！轉移不好的話題，都嘛會無限上綱政治紅利」、「會耶！為了要轉移焦點，反正轉不好再轉」、「很可能會喔！最會搞選舉的政黨，真的很可悲啊」。

另一派則覺得：「不會，賣芒果乾比槍決死囚效果好」、「笑死！不要懷疑黨廢死的決心」、「不會，因為等於自打嘴巴！雖然她經常打臉自己」、「不會啦！怕得罪廢死聯盟」、「應該不會，他們認為風聲過了就不會有人再去提起了」。