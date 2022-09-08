五角大廈因發現陸製元件暫停F-35交付

五角大廈在得知，F-35磁鐵的原料來自中國後，已暫停戰機交付。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）周三說，F-35的漢威（Honeywell）渦輪機幫浦中，需要用到為起動器提供動力的磁鐵。不過，最近他們發現，這元件是由來自中國的鈷釤合金製成。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網8日報導，洛馬發言人希珀特（Laura Siebert）說，這合金是在美國磁化。

由於五角大廈斷定，這磁鐵在飛行上安全，也未未及敏感程式資訊，因此已交付的F-35不會更換非陸製磁鐵。F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）證實，這磁鐵並未傳輸資訊，也未危及戰機，已交付並服役的F-35將繼續執行任務。

不過，為了遵守《國防聯邦採購補充條例》（Defense Federal Acquisition Regulation Supplement，DFARS）的規定，F-35聯合專案辦公室已下令，國防合約管理局（Defense Contract Management Agency，DCMA）要暫時停止接收F-35。

而洛馬說，漢威8月底告知陸製合金的問題，未來渦輪機會採用美國原料製成的其他合金。如今調查已展開，以了解中方原料如何會進入流程，並將解決相關問題。戈梅爾說，相關承包商已找到合金新來源，未來將用在渦輪機上。

另一方面，洛馬說，目前還不清楚，暫停交付會持續多久，但表示，2022年仍將按預定計畫，交付148-153架F-35，而至今他們已交付88架。而洛馬說，F-35戰機由1,700家供應商提供的30萬零組件製成，而在每個生產階段，所有的零組件都經過檢查。