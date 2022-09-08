新北市長侯友宜接受本報專訪，被問及未來是否願扛下2024年重擔時，回應「勇於承擔」，被認為是首度鬆口表態參選2024總統大選。對此，侯昨強調「好好拚2022選舉」，做好自己的角色，面對市政勇於承擔責任、樂於接受挑戰。有評論認為侯友宜選擇此時間點，一反過去不沾鍋常態，應有三大考量，其中國民黨前副秘書長羅智強以及國民黨主席朱立倫，恐是侯選在此時鬆口表態的原因之一。

侯友宜昨被問及在專訪時說出勇於承擔2024年重擔一事，他表示，他現在是新北市長，新北市長面對新北市政，像是30年不變的垃圾山、塭仔圳重新再造，面對市政就是勇於承擔責任、樂於接受挑戰，全力以赴在工作崗位上好好做事，這才是他應扮演的角色，把握現在努力做事，好好讓市民看到新北市的進步，這是最重要的事情。

對此，《中評社》分析指出，侯友宜這時鬆口2024，應有三大考量。首先，侯有望連任新北市長，若要更上一層樓，勢必得提前準備，因此修補與國民黨支持者、深藍族群關係是首要目標。第二，侯友宜早已被民進黨視為2024的強力競爭者，因此綠營從上到下都逼問侯友宜是否承諾做好做滿，一旦侯此話說出口，2024大選他就師出無名了。侯在這個時間點鬆口表態，事後即便改口勇於承擔是指市政，也替自己保留不設限的空間，讓綠營所謂做好做滿的殺招解套。

最後，該評論認為，侯的第三考量是讓自己不被排除在藍營2024行列外。國民黨前副秘書長羅智強日前宣布要認真思考參選2024，羅雖不算藍營大咖，但近年來敢戰也肯戰的形象已深植藍營支持者心中，若後續能形成一股旋風，國民黨似乎無需讓侯友宜在市長任期內跨選2024，更別說對2024也有強烈企圖心的黨主席朱立倫。該評論認為，侯友宜若持續曖昧不明，最終恐被排除在外，因此這些都是讓侯選在此時鬆口表態的原因。