韓國38歲女星孫淡妃早年以唱跳歌手出道，性感形象深植人心，長期單身也令圈內好友和粉絲都替她著急，直到2021年底才被爆出與韓國前競速滑冰國手李奎爀熱戀，不過因李奎爀過去曾涉及政治及性侵等醜聞，讓他們的感情多次被唱衰，但最後還是在今年5月順利完婚，並登上實境節目大曬恩愛。豈料，兩人幸福婚姻才剛滿4個月，近日就爆出小叔李奎賢，涉嫌性侵未成年少女而遭到拘留起訴，孫淡妃的工作也因此遭到牽連。

根據南韓媒體《日間體育》的報導，有法律界相關人士在7日爆料，議政府地方檢察廳的南楊州分廳刑事1部，在上個月以「違反性暴力」等相關法條，拘留並起訴了李奎爀的親弟弟李奎賢；而李奎賢本身也是花式滑冰的教練，但在年初時，遭到他所指導的10多歲未成年女學生家長提告，指控他涉嫌性侵自己的女兒，檢察官根據資料認為他的行為惡劣，因此申請拘捕令，將李奎賢關押在議政府監獄，不過他本人卻不斷聲稱自己沒有犯罪，目前案件也正在審理中。

孫淡妃的小叔李奎賢，近日爆出涉嫌性侵女學生而遭到警方收押。（圖／YOUTUBE）

事實上，李奎賢過去曾在1998年代替南韓出戰冬季奧林匹克運動會，以及2002年的冬季奧林匹克運動會，2003年便宣布退役擔任起教練，沒想到近日卻爆出疑似性侵醜聞。另外，孫淡妃的老公李奎爀，在1994年12月代表南韓國家隊前往日本參加國際體育大賽時，也因疑似性侵日本選手而遭到日本冰上聯盟特地赴韓抗議，雖事後他表示「那是小時候因喝酒發生的事情，不是性侵」，仍讓外界無法接受，如今他的弟弟也爆出醜聞，令網友紛紛留言要兩夫妻退出正在錄製的真人秀節目《同床異夢2》，避免出現在觀眾的視線中。