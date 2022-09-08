光田醫院提供中秋烤肉護筋骨三部曲。（光田醫院提供）

今年中秋適逢三天連假，不少人選擇「烤肉吃一波，快樂過中秋」方式！光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫發現，往年在連假過後民眾陸續向骨科門診報到。建議民眾烤前準備、烤肉當下、烤後收拾，不妨參考以下要領；否則連續3天「大攤小攤烤起來」後，可能會讓筋骨「真的芭比Q」了！

嚴可倫指出，烤肉前的採買準備，面對賣場琳琅滿目商品，請記得遵守以下原則，烤前準備應少量多樣、避免一次搬太重而受傷。面對比較重的商品，在搬運時切記要靠近蹲低，避免直接彎腰抱起。中秋烤肉採買物品眾多，建議盡量減少靠身體搬運的次數。

嚴可倫說，烤肉當下忌蹲低坐，應將烤肉架架高、墊高、或放高處，減少烤肉時的彎腰次數；若無法改變烤肉架高度，可利用加長的夾子避免低蹲低坐，導致腰椎受傷。比較重的烤物避免因單手夾重物負擔過重甚至導致扭傷。近來流行的「電烤盤」、「電烤神器」等，民眾可在室內吹著冷氣烤減少煙灰。

烤後收拾如何可「省力」護手腕、顧腰椎？建議在烤肉時，可用鋁箔紙包裹食材；木炭處理時建議先降溫再分批夾開，可避免太重或燙傷；刷洗時建議先將爐具、鍋具以溫水或清潔劑浸泡，讓刷洗汙垢能較為省力，避免跟它「直球對決」過度用力刷洗，導致手腕扭傷或媽媽手。

嚴可倫強調，現代人運動量少，肌耐力較不足，像直接彎腰搬運重物、長時間蹲坐烤肉、過度用力刷洗等動作，都容易讓酸痛找上門；建議大家烤肉時，盡量把握以上原則，減少受傷的可能。讓每次的烤肉都買得開心、吃得盡興、清潔省力！