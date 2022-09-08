受惠於公債殖利率回落、原油價格重挫緩解通膨疑慮，以及投資人對聯準會官員最新發表的鷹派言論不以為意，周三美股主要指數強勁反彈，同步創下約一個月來最大漲幅。

標普500指數、道瓊指數和那斯達克指數均創下8月10日以來最大單日百分比漲幅，儘管投資人懷疑這會是一個長期趨勢。

在三大指數中，以科技股為主的那斯達克指數漲幅領先，並終於結束了連跌七個交易日的低迷走勢。

美國10年期公債殖利率從盤中觸及的3個月高位回落，給特斯拉、微軟和亞馬遜等對利率敏感的高成長型股票帶來提振。蘋果備受矚目的秋季發表會登場，股價反彈收漲0.93%，做為蘋概股的台積電ADR亦收復盤中大部分失土，終場微跌0.10%。

市場擔心經濟一旦衰退將不利於需求前景，原油價格重挫逾5%，布蘭特期油跌破每桶90美元大關，能源股表現最疲弱。

投資人將數位聯準會官員周三早些時候發表的鷹派言論拋諸腦後，也造就了今日股市大漲。

此外，聯準會新發布的「褐皮書」指出物價壓力至少將持續到今年底。

市場關注焦點將轉向聯準會主席鮑爾周四發表的談話和下周公布的美國消費者物價指數（CPI），以尋找更多有關於央行貨幣政策路徑的線索。

多項數據皆顯示美國經濟仍然強韌，市場押注聯準會將在本月晚些時候的會議上再次升息75個基點，聯邦基金期貨顯示投資人認為這個可能性超過76%。

★主要指數

道瓊指數漲435.98點或1.40%，收31,581.28點。

那斯達克指數漲246.99點或2.14%，收11,791.90點。

標普500指數漲71.68點或1.83%，收3,979.87點。

費城半導體指數漲40.03點或1.56%，收2,611.50點。

★消息

美國商務部公布7月貿易赤字月減12.6%，為706.5億美元，連續第4個月縮小並創下去年10月來新低，反映進口額下跌。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國租房成本高漲尚未完全反映在通膨指標上，這意味著通膨仍可能進一步升高。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin ）表示，聯準會必須將利率提高到足以抑制經濟活動，並將利率維持在該水準，直到央行「確信」通膨正在下降。

聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，具有限制性的貨幣政策需要持續一段時間。

美國10年期指標公債殖利率在盤中觸及3個月新高後回落，尾盤報 3.28%，盤中一度跌9個基點，報3.25%。

周三美元指數回落，但美元兌日圓刷新24年高點，美元兌英鎊創下37年新高。美元盤中一度飆升1.54%至144.99日圓，創下1998年8月以來新高，尾盤漲0.9%，報144.09日圓。英鎊兌美元跌至1.1407美元，創下1985年以來新低，尾盤貶0.1%，報1.1509美元。歐元周二跌破0.99美元大關，最低觸及0.9864美元，創下2002年10月以來新低，周三反彈漲0.8%，報0.9985美元。美元指數尾盤跌0.7%。

周三布蘭特期油收跌4.83美元或5.2%，報每桶88美元，為2月8日以來首次跌破每桶90美元大關。紐約期油收跌4.94美元或5.7%，為每桶81.94美元，創下1月來新低，盤中一度跌6.19%，報每桶81.5美元。中國8月份出口增長放緩加劇了對原油需求前景的擔憂

投資人持續緊盯主要央行的利率路徑，市場普遍預期歐洲央行將在本周會議升息75個基點，以及美國央行將在9會議第三度升息3碼。

美國各交易所成交量總計為102.1億股，過去20日均量為104.3股。(2-1)