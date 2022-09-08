★分析

Northwestern Mutual Wealth Management Company投資長Brent Schutte表示，今天債券市場表現好一點，這讓股市感覺好一點，但最大的擔憂仍然是聯準會將在9月21日做的事，所以我們將看到市場每天都在來回拉鋸。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，基於股市超賣的狀況，反彈並不需要太費力。油價下跌、美元指數走弱，就是兩個很好的催化劑。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收黑，終場跌1.16%。公用事業股大漲3.14%，表現最佳，反映在經濟情勢不明之際，投資人採取防禦性的配置。

由中概股組成的金龍中國指數收漲2.27%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲0.93%，微軟漲1.91%，亞馬遜漲2.67%，Alphabet漲2.47%，特斯拉漲3.38%，Meta漲1.17%，網飛漲4.84%。

道瓊指數成分股僅雪佛龍和Verizon收黑，分別跌1.28%和0.05%。3M收漲3.39%，表現最佳，其次為Nike漲3.17%。

主要晶片股僅美光收黑，終場跌0.42%。輝達漲1.88%，應用材料漲1.83%，德州儀器漲1.67%，恩智浦漲1.60%，高通漲1.52%，超微漲1.13%，英特爾漲0.96%。

★焦點股

蔚來汽車由跌轉升，終場收漲2.16%。該中國電動車製造商第二季經調整後淨損擴大，但營收超出市場預期。

Coupa Software Inc飆漲近18%，該支付管理軟體公司第二季營收和獲利均超出市場預期。

蘋果收漲0.93%，收155.96美元。該消費電子巨頭周三舉行秋季發表會，推出4款iPhone 14系列手機、3款Apple Watch和AirPods Pro 2無線耳機。在受到關注的售價方面，蘋果未調漲新一代iPhone手機在美國的售價，但台灣的官網售價較i13系列全面上漲2,000元。此前分析師警告，應留意通膨、強勢美元和新iPhone漲價對購機需求的影響。數據顯示，在過去11年的秋季新品發表會當日，蘋果股價只有3年上漲，其餘8年收黑，但包括過去兩年在內，蘋果股價總在發布新iPhone後數個月內反彈。

Alphabet漲2.47%，收在109.45美元。該谷歌母公司執行長Sundar Pichai表示他希望公司效率能提升20%，暗示可能進行裁員計畫。

連鎖家居用品零售商Bed Bath & Beyond反彈大漲12.36%，該公司在周二指派會計長代理墜樓身亡的財務長職位。

★台股ADR

台積電ADR跌0.10%，收79.95美元，換算台股價格為494.54元。

聯電ADR漲1.26%，收6.42美元，換算台股價格為39.71元。

日月光ADR漲0.73%，收5.53美元，換算台股價格為85.52元。

中華電信ADR跌0.99%，收38.82美元，換算台股價格為120.06元。(2-2)