中秋節家家戶戶都在籌備烤肉，一名網友好奇詢問，被邀請去烤肉聚會想帶食材，哪些食物是大家心中的地雷呢？引起網友討論，不少人點名5樣烤肉超常見的食材，包括帶骨雞肉、青椒、吐司、玉米和菇類。許多過來人坦言，除非自己本身超會烤肉，那些很難烤的東西就先不用帶了。

一名網友在PTT上發文說，中秋節烤肉周到了，萬一被朋友邀請去烤肉，總不能空手去，應該要帶一些烤肉食材才有禮貌，但又很害怕會買到傳說中的「地雷食物」，因為會很尷尬，所以想來做一些調查了解大家最討厭看到的烤肉食材是什麼？

其中不少過來人高喊，不要帶任何很難烤的東西，包括超難烤熟的帶骨雞肉、硬梆梆的生玉米或是一些特別的蔬菜。「不要再拿不好烤或不適合烤的蔬菜了」、「難熟的食材都不要帶來了」、「那種沒有先水煮過的生玉米」、「雞腿雞翅沒去骨，烤熟都飽了」、「那些難烤或容易烤壞的食材」、「絕對雞翅，有夠難烤」、「雞肉吧！會覺得買的人不知道在想什麼」。

綜合網友回應，大家心目中前5名的烤肉地雷分別是帶骨雞肉、青椒、吐司、玉米和菇類。帶骨雞肉和生玉米是因為很難烤熟，所以被許多網友討厭，建議可以串成雞肉串再帶；另青椒和菇類則是很多人不敢吃或不愛吃，所以很困擾，而吐司則是超多人會買，但每次都吃不完，而且很塞胃。

另有少數人點名容易黏網子的魚類、內臟類和容易烤焦的香腸。