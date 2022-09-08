新北市長侯友宜在9月1日完成新北市長參選登記後，面對媒體詢問未來是否願扛下2024年重擔？他說，「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。民進黨前立委沈富雄今(8日)對此分析，個人解讀他對2024要選總統，那句話是代表「起步了、開始了」。

針對侯友宜回應「勇於承擔」，被外界認為是首度鬆口表態2024總統大選。對此，侯友宜昨(7日)強調「好好拚2022選舉」，做好自己的角色，面對市政勇於承擔責任、樂於接受挑戰，全力以赴在工作崗位上好好做事。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》中談到，侯友宜很少做這樣明確表態，個人解讀他對2024要選總統，那句話是代表「起步了、開始了」，他講得很明白，已經沒有懸念，至於為何要等這麼久，因為他的警察背景，要埋伏很久，不能隨便動手，可是時刻到了就要衝進去，「所以他要衝進去了，我們拭目以待」。

為何選擇此刻表態？沈富雄表示，因為侯友宜是一個很謹慎、很沉穩的人，下棋不會亂下的人，主要是時間上有點「被逼到」，不能再等下去，因為副總統賴清德啟動了，藉著11月選舉到處助選。

另外，沈富雄認為，侯友宜出面輔選的話，對不善打選戰的台北市長候選人蔣萬安、桃園市長候選人張善政有幫助，出來站台就是品質保證味道，氣勢會上來，他一旦越界到北部六縣市輔選，國民黨聲勢會大家上來，侯友宜會讓國民黨水漲船高。