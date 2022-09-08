台灣未採購BA.5雙價疫苗一事，近期引發外界質疑。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，BA.5雙價疫苗目前沒上市，要買到也要等2、3個月，屆時可能又會有新的變異株，永遠都是落後。

食藥署日前通過BA.1雙價疫苗緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心力拚9月底開放民眾施打，以高風險族群為優先。李秉穎今接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪時，針對我國未採購BA.5雙價疫苗爭議指出，現有的疫苗不會沒有用，臨床試驗顯示，BA.1雙價疫苗接種後，對BA.5的中和反應高於原始疫苗。

李秉穎說，BA.5雙價疫苗目前沒有上市，要買的話，下單後也要等到2、3個月。現在有個現象，新冠病毒出來後，3～6個月就會出現新的病毒株，說不定幾個月後就來一個BA.6，我們好像永遠都很難趕上進度。

「我們靠的是T細胞」，李秉穎解釋，變異株會使我們的抗體時效，但卻不會讓T細胞反應失效，T細胞反應時預防重症、死亡的最重要因素。世界衛生組織（WHO）也提出建議，不要去等新變異株做成的疫苗，因為大概永遠跑沒有它（病毒）快，有BA.1雙價疫苗就打BA.1雙價疫苗。

李秉穎表示，美國通過的BA.5雙價疫苗目前只有動物實驗，且通過後也是美國先打，我們目前等不到，美國次的通過屬於特例，人體試驗通車至少要做2期，免疫橋接則是2.5期，但BA.5雙價疫苗現在只有動物實驗，這是很特別的地方。

「當一個疫苗沒有經過人體實驗就要授權，理論上應該是沒問題，因為是同樣的製程」。李秉穎表示，以流感疫苗為例，不可能做完3期臨床試驗再上市，這是緩不濟急的，因此採取的是免疫橋接，不過新冠肺炎還沒有到那個地步，美國此次是開啟了先例，因屬同一製程，就不用做2、3期試驗，是創新。

李秉穎表示，疫苗一定是一批一批到貨，其他國家也和台灣一樣，先打BA.1雙價疫苗，不會放棄BA.1雙價疫苗，等到BA.5雙價疫苗出來的時候，大家就會採購BA.5雙價疫苗。