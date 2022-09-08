永豐金(2890)近期籌碼面和價量面偏多，永豐金8月自結單月稅後盈餘14.43億元，較7月的20.98億元減少31%，跟去年同月13.77億元相較則年增4.8%。累計1-8月稅後盈餘117.5億元，較去年同期116.69億元，依舊小幅0.7%，每股盈餘為1.03元。外資連續3個交易日買超永豐金，而投信和主力也站在買方。

永豐金主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘12.41億元，低於7月的稅後盈餘17.76億元，累計1-8月稅後盈餘105.03億元，年成長27%，是金控正成長的主要獲利貢獻的；永豐金證券8月稅後盈餘1.53億元，亦低於7月的2.77億元，累計1-8月稅後盈餘13.2億元，較去年同期年減6成。

永豐金證券本周舉行總經理交接，新任總經理由投資銀行處處長張李章隆升任接掌，原任總經理江偉源改派為永豐金證券（亞洲）董事長。永豐金證券董事長朱士廷表示，過去幾年積極推動財富管理轉型、數位創新服務，獲利結構更為穩健，張李章隆從承銷基層做起，27年豐富歷練與永豐金一同成長，在已建立的優良基礎下接棒，擴大市場再創佳績。