上季，日本政府放寬抗疫規範後，民眾消費與企業投資雙雙增加之下，日本經修正後的GDP因此出現成長。

根據日本8日官方數據，當地4到6月GDP季增年率3.5%，較初值2.2%以及估值2.9%，都明顯高出不少。同時，也是連續3季都成長，前兩季GDP依序是2021年第4季的4%，以及第1季的0.1%。

若單純與第1季相比，也增加0.9%的第2季GDP，未來之路並不好走，因為俄烏戰爭未歇，能源價格還是在高檔，還有全球央行大力升息下，經濟恐怕也會硬著陸。

此份報告中，比重占日本GDP過半的民間消費，上季增加1.2%，稍微高於初值1.1%。同時，日企資本支出也成長2%，優於初值1.4%外，也比市場估值1.8%要好一點。

而日本內需市場對修正後GDP的成長數值貢獻度為0.8%，淨出口也多上修0.1%。不過，日本消費復甦腳步還是偏慢，因為年紀較長的當地民眾，礙於新冠疫情而不情願花錢。

還有，日本央行執意實施超寬鬆貨幣政策，不要升息也讓日圓匯價正進行另波下修整理，正式貶破144大關。過去這大半年以來，日元兌美元大貶20%左右，不只推升進口成本，同時也增加當地家庭日常生活開銷。