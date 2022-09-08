大部分的藥物和食物不會互相影響，但醫師提醒，仍有少數組合會產生交互作用，讓藥物的藥效作用增強或減弱，嚴重者會危害生命安全，例如柚子類（包括文旦、葡萄柚等）不能與降血壓藥、降血脂等藥物一起服用，若吃了柚子類食物需間隔一天再服藥較為安全。此外，服用抗凝血劑時，若再吃魚油、大蒜等要小心增加出血事件。

腎臟科醫師林于翔於其臉書「醫生漫畫家阿毛」表示，有些食物會使藥效增強或減弱，嚴重甚至會危害生命安全，凡是柚子類，包括白柚、文旦、葡萄柚等粽合果汁，都會抑制存在腸道及肝臟的CYP450代謝酵素，因CYP450負責分解一些藥物如降血脂藥、降血壓藥、治療心律不整的藥物、免疫抑制劑等，「因此吃了柚子類，會讓這些藥物分解減少、藥效大幅升高，需間隔一天以上再服藥會比較安全。」

圖/取自「醫生漫畫家阿毛」

此外，抗凝血劑若與富含維生素K的食物，如綠茶、甘藍菜等一起服用，會減弱藥效；但若與蔓越莓、銀杏、大蒜、魚油、葡萄柚、當歸一起食用時，會加強藥效、因而增加出血機會。不過他也表示，上述食物仍可食用，只是要酌量食用。

林于翔並表示，MAOI類抗憂鬱劑若與富含酪胺酸食物一同食物，會抑制腸道內酪胺酸代謝，可能引發惡性高血壓，酪胺酸食物包括乳酪、蠶豆、酵母製品、紅酒等。

此外，他表示，含咖啡因的咖啡、茶、巧克力會增加支氣管擴張劑作用，恐引發心悸，會降低安眠藥物的效果。