高雄市政府青年局的青創空間-「Pinway」為迎中秋佳節，特別於9月9日至9月11日推出一系列慶中秋活動，不僅有期間限定下午茶、LIVE SHOW演出與手作柚子蝶谷巴特等豐富內容，更打造一顆期間限定巨型滿月藝術裝置，搭配科技運用讓民眾體驗沉浸於浩瀚星河賞月之感，中秋連假就來「Pinway」與超級月亮拍照打卡，品美食、看表演，享受最CHILL的中秋假期。

高雄市青年局局長張以理表示，「Pinway」駁二8號倉庫不僅是新創學習場域，更結合主題商場以全新面貌打造為高雄最潮的青年交流空間，這次為中秋連假特別邀請引進新創團隊—「LUXMIN」結合專業科技與互動藝術，設計璀璨星河景象搭配巨型月球打卡裝置藝術，提供民眾獨特的沉浸藝術與視覺饗宴，帶給大家最不一樣的中秋賞月體驗。

因應中秋佳節，「Pinway」館內主題品牌也聯手推出「品美食」期間限定餐點，以「午後甜點」的柚子乳酪蛋糕作為特選糕點，搭配「蝶釀永續」的柚子啤酒或柚香氣泡水、「8c咖啡」的柚見檸檬冰沙，滿足你的中秋味蕾，並邀請多組表演團隊將於每日下午時段帶來輕鬆悅耳的音樂表演。

青年局表示，中秋假期來「Pinway」除了享美食、看表演，還能玩手作：創客品牌「好客研究室」於9月9日推出中秋限定手作體驗-「柚子蝶谷巴特」，帶你發揮創意親手製作專屬的柚子裝飾品、彩繪點綴添上喜歡的顏色。一樓快閃展售店「POP UP Store」9月也以「奇幻宇宙」為題，邀請知名插畫品牌駐站，包含台灣味十足的「醜物店」，以別具特色的醜可愛形式進行改造設計，把台灣在地文化穿戴身上；熱門插畫家「KINGJUN」萌到破表的蠢兔周邊，還有以可愛文鳥著名的「大福」設計品牌也一起閃亮登場， 9月「Pinway」好吃好玩又好逛，帶你度過一個最有「品味」的中秋節。