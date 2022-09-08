62歲男星何家勁過去因演出包青天，有「最帥展昭」封號，近年他淡出演藝圈，改經營個人品牌「勁家莊」，並在惠州的悅湖會開麵包店及工廠，生意做得有聲有色，身家粗估至少有上億。最近他曬出近照，自曝親力親為接待遠道而來拜訪的30位女企業家，粉絲見他被熟女環繞，忍不住打趣說：「家勁哥，你做好個人防護措施」。

何家勁早年和舊愛高金素梅傳出有「60歲之約」，然而兩年前何家勁過60歲生日時什麼事也沒發生，高金素梅也早就澄清一直都是玩笑話，沒想到外界當真。近日何家勁曬出和兩個小孩戲水照片，網友發現其中有一個孩子模樣神複製何家勁，有人問：「誰家小美女啊？」，何家勁僅回一個開心拍手的符號，疑似默認當爸生女。

何家勁開心跟熟女們玩自拍。（圖／何家勁kennyho微博）

何家勁淡出演藝工作後，近年將精力放在開發自己的食品事業，曾有人在他開的麵包店「野生捕獲」展昭大人親自下海幫客人結帳，更親切請人試吃麵包，引來網友狂刷一波好評，然而去年有媒體報導何家勁工廠招人薪水不高，最低月薪約台幣1萬5千元起跳，因此被嫌摳門，何家勁則曬出在員工餐廳的照片，間接回應：「每天那麼多員工吃飯！你以為容易呀！」

何家勁開心跟熟女們玩自拍。（圖／何家勁kennyho微博）

本月5日，何家勁再曬出工作日常，寫下：「熱烈歡迎佛山女企業家協會到勁家莊參觀指導」，可見該協會帶了約30多位熟女企業家到何家勁工廠參訪，何家勁便親自帶這些熟女參觀工廠、親切玩自拍，許多參觀女企業家也在照片中露出燦笑，引來粉絲說：「萬花叢中一點綠」、「這些美女是來看帥哥偶像了吧」、「看年紀就知道這些人是看著展昭長大的」、「被娘子軍包圍了」。