深受散戶追捧的美國電玩零售商GameStop7日公布財報顯示，本財年第二季（截至7月30日為止）虧損低於市場預期。該公司目前仍努力提升獲利能力，先前宣布實施高層改組計畫。
財報顯示，GameStop上季營收年跌4％至11.4億美元，不如市場預期的12.8億元。經調整後每股虧損35美分，低於分析師預估的每股虧損38美分。
GameStop同時宣布與加密貨幣平台FTX展開新的合作關係，未來在部分分店將開始銷售FTX禮物卡商品。但雙方並未公布合約財務細節。
深受散戶追捧的美國電玩零售商GameStop7日公布財報顯示，本財年第二季（截至7月30日為止）虧損低於市場預期。該公司目前仍努力提升獲利能力，先前宣布實施高層改組計畫。
財報顯示，GameStop上季營收年跌4％至11.4億美元，不如市場預期的12.8億元。經調整後每股虧損35美分，低於分析師預估的每股虧損38美分。
GameStop同時宣布與加密貨幣平台FTX展開新的合作關係，未來在部分分店將開始銷售FTX禮物卡商品。但雙方並未公布合約財務細節。
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