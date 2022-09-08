英國電影世界集團（Cineworld Group）周三（7日）在美國聲請破產保護，原因是這個全球第二大連鎖電影院營運商債務過於沈重。

電影世界集團周三依《破產法第11章》聲請保護。在債務重整期間，該公司位於美國、英國與英國皇家屬地澤西島（Jersey） 所有業務將維持正常運作。該公司預計於2023年第一季便可擺脫破產保護。

截至2021年底為止，電影世界集團的淨負債高達89億美元。該公司2017年以36億美元高價收購Regal戲院，被視為債台高築的原因之一。另一因素則是新冠疫情衝擊。