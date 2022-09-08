巴西礦業巨擘淡水河谷（Vale）周三（7日）表示，受惠於電動車電池需求持續暢旺，全球2030年對於鎳金屬的需求將較今年預估暴增44％。鎳是電動車電池的關鍵原料。
淡水河谷指出，在能源轉型趨勢帶動下，鎳需求在十年內將迅速成長，最新預測是需求攀抵620萬公噸。該公司亦表示，鎳供應的成長，將由印尼、加拿大與澳洲推動。
淡水河谷預測，該公司鎳的中期產量每年應可達到23萬～24.5萬公噸，比起2022年預估的最高19萬公噸高出許多。
巴西礦業巨擘淡水河谷（Vale）周三（7日）表示，受惠於電動車電池需求持續暢旺，全球2030年對於鎳金屬的需求將較今年預估暴增44％。鎳是電動車電池的關鍵原料。
淡水河谷指出，在能源轉型趨勢帶動下，鎳需求在十年內將迅速成長，最新預測是需求攀抵620萬公噸。該公司亦表示，鎳供應的成長，將由印尼、加拿大與澳洲推動。
淡水河谷預測，該公司鎳的中期產量每年應可達到23萬～24.5萬公噸，比起2022年預估的最高19萬公噸高出許多。
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