雲豹能源（6869）旗下子公司台普威能源於8月接連建置高雄路園全台首座大型變電所儲能系統，裝置容量達20MW，以及協助國瑞汽車於觀音廠區設置儲能系統，未來將維持台電供電的穩定性。台普威建置兩座儲能系統，將對母公司雲豹能源挹注獲利。

今年累計至7月底，雲豹能源合併營收28.1億元，較去年同期成長945.29%，創新高，更已突破去年全年營收21.6億元，再加上8月底台電儲能最大案場20MW併聯試運轉，且全台最大100MW儲能單一案場即將動工，營收大進補，今年第四季表現將精彩可期。

日前雲豹能源也宣布規劃投資持有宜蘭縣五結鄉100MW儲能案場，為全台最大單一儲能案場，並負責統包建置工程及後續維運，預計今年底動工，2023年下半年完工運轉，將加入台電調頻備轉輔助服務。

總經理趙書閔表示，台電自開辦「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」標案以來，台普威已二度奪得標案，包括位於中壢的儲能自動調頻系統、以及高雄的路園變電所儲能系統於8月底?聯試運轉，加上雲豹能源集團參與AFC交易平台且獲得併審同意的儲能案場，當再生能源占比上升之際，預期接下來儲能建置量將有非常大的成長空間。

此次，高雄路園變電所儲能系統為台電目前建置之全台最大20MW儲能系統，自110年10月由台普威得標後開始進行規畫建置，於今年8月30日系統安裝完成，將進入試運轉程序，預計今年底併網，正式加入系統運轉。同時，台普威協助國瑞汽車建置4.2MW AFC儲能設備，於8月5日正式上線運行，參與台電電力交易平台調頻備轉dReg0.25輔助服務。

雲豹能源事業群跨足太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能，憑藉著開發持有超過300MW的光電案場實力，加上儲能與售電業績生力軍，以及鴨子划水、積極布局的離岸風電，讓再生能源整合服務版圖更完整。