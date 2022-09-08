儲能電池大廠天宇（8171）公告8月營收1.44億元，月增18.8％，年成長9.59％，呈現業績年、月雙增。天宇目前訂單滿手，除了替全球第四大儲能系統廠美商普威獨家代工之外，並已切入目前最夯的AFC（自動調頻）市場，今年初陸續取得自有案場共18MW，並陸續籌備建置中。

台電預定在2025年前建置AFC需求共1500MW（dReg及EdReg），是目前投報率高達20～30％的市場，天宇早已看中這塊大餅，並於今年初陸續取得自有案場共18MW，陸續籌備建置中，並計畫每年至少取得20～50MW以上自營案場來參與dReg交易市場，以此做為未來提升獲利的重心。

天宇公告8月營收1.44億元，較上月1.22億元、月增18.8％，相比去年同期的1.31億元、年增9.59％，累計今年前8個月營收約8.88億元，年增55％。據了解，天宇不但是儲能系統大廠美商普威的主要電池模組與機櫃供應商，且至今已成為該客戶之台灣獨家代工廠，手上訂單已排至明年。

除了替美商普威代工外，天宇並積極發展自有品牌，並切入AFC（自動調頻）市場，提供即時快速調頻輔助服務予台電各變電站／變電所，以因應全省現行電力供需之緊急狀況。

此外，天宇與成運公司合資的電動巴士電池廠將於今年第三季後開始投產，再加上該公司二輪三輪動力電池及大型UPS產品新客戶業績加持，法人預估天宇接下來的兩年，獲利率及每股盈餘將雙雙呈現倍數成長。