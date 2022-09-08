在加拿大原住民社區捅死10人的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）已在7日落網。

加拿大警方7日晚間才宣布逮捕在原住民社區捅死10人的最後主嫌邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson），不久後外媒引述消息人士及官員證實，邁爾斯已傷重不治，據信他的傷勢是自己造成的，現場也有大批警車圍捕。

Video from Brandi Soles as RCMP arrested Myles Sanderson at 3:30pm.



This is near Rosthern, Saskatchewan. pic.twitter.com/gGlJngqzeG — Devin Heroux (@Devin_Heroux) September 7, 2022

綜合加拿大「環球新聞」（Global News）、美聯社報導，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）7日晚間宣布，4日在中部薩克其萬省（Saskatchewan）詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社區及鄰近城鎮韋爾登（Weldon）持利刃攻擊釀成10死18傷的最後主嫌邁爾斯．桑德森已落網。

路透社報導，加拿大警方證實，邁爾斯．桑德森被送醫後宣告身亡，後續將調查死因。

稍早「環球新聞」引述多名警界消息人士指出，邁爾斯已經傷重身亡，據信他的傷勢是自己造成的，消息人士並未說明這些傷勢是何時造成的，也未說明他何時死亡。

加拿大警方約在當地時間7日下午3時30分於薩克其萬省城鎮羅森（Rosthern）逮捕邁爾斯，消息人士透露，警車使用某種「追蹤干預技術」（pursuit intervention technique）從一方衝向邁爾斯的車，導致他的車衝出高速公路，邁爾斯隨後向警方投降，並被送往醫院急救。

美聯社也引述一名匿名官員證實消息。

加拿大警方7日出動大批警車圍捕捅死10人的主嫌邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）。（圖／美聯社）

現場畫面顯示，一輛白色休旅車停在高速公路旁的草叢中，一旁停靠了約十多輛警車。

薩克其萬省4日上午起發生連串持刀傷人事件，警方一共在詹姆士史密斯克里民族原住民社區及韋爾登發現13處犯罪現場，攻擊事件釀成10人喪命、18人受傷。

警方隨後公布2名嫌犯身份，分別為32歲的邁爾斯．桑德森及30歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）兄弟檔，不過警方5日在犯罪現場附近發現達米恩的遺體，身上有非自己造成的傷口，懷疑他被邁爾斯殺害。

另據《紐約時報》（New York Times）報導，加拿大警方7日也公布10名死者身份，其中一名死者是66歲的校車司機伯恩斯（Earl Burns），殺人的邁爾斯．桑德森就是他的女婿，伯恩斯家族中一共有6人在攻擊中喪命，其中部分死者只有20多歲，其餘死者為退休人士。

目前警方尚未公布嫌犯的犯案動機，不過法庭紀錄顯示，邁爾斯．桑德森曾多次持刀刺殺岳父、弄傷岳母，於2015年被控謀殺未遂。