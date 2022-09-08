三立總經理張榮華2020年入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」後，委託三立《消失的國界》節目主持人李天怡、其丈夫郭人杰和兩夫妻友人李吳達3人的「亞太印象」公司，計畫向非洲友邦史瓦帝尼，以近億元進口18隻長頸鹿及犀牛、羚羊等非洲野生動物，事後因故破局，但頑皮世界發現3人涉嫌浮報價格，牟利美金25萬、約新台幣700萬元，憤而提告。台北地檢署今依背信罪起訴李天怡3人，另通緝台裔孫姓律師。

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