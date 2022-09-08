位於杜塞道夫的德國老牌衛生紙公司Hakle申請破產，面對當前的能源和原料成本激增，導致衛生紙的生產成本飆升，從而使得自1928年成立至今的Hakle陷入困境，因此該司採取應變程序來重整公司。總經理榮恩（Volker Jung）說：這攸關於員工的飯碗和市場定位。

🚨EMERGENCY🚨



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Berlin, we have got a problem!



High energy and material prices: German toilet paper manufacturer Hakle is insolvent.https://t.co/zvr5mZkOkL — Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 5, 2022

據德國食品暨生活用品產業期刊《日用品實務》（Lebensmittel Praxis）5日報導，總經理榮恩表示，這家中型公司的業務運營將完全繼續下去，過去的積累提供了Hakle足夠的靈活性和應變能力，

自2020年新冠疫情爆發以來，能源密集型產業的造紙業在全球活躍的原物料、物流和能源市場遭受嚴重動盪。3年來，該公司一直在應對急劇增加的挑戰，特別是受天然氣和電費價格影響，材料和能源採購以及運輸成本的大幅增加無法轉嫁給店商家和藥妝店的消費者。

Good Morning from #Germany where production costs for toilet paper have skyrocketed. Hakle, a large German toilet-paper maker w/a century-long history, filed for insolvency this week as “massive” price increases for energy and pulp drove it into a corner. (via BBG) pic.twitter.com/U0ivufNUys — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2022

德國《世界報》（Die Welt）經濟分析師沙匹茲（Holger Zschaepitz）表示，因應能源短缺問題，德國紙漿生產的成本過去一年來爆增了將近1.6倍。對此，德國網友表示：「改用洗浴桶吧！（類似免治馬桶）」「正向思考，反正現在食物短缺，大概也用不到衛生紙上廁所」、「改用竹片」，也有網友引用希臘勸人節儉的諺語：「三顆石頭就可以擦乾淨你的屁屁」。